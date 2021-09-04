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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”na katılacak
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle büyük imtihanlar geçirdik

04.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle büyük imtihanlar geçirdik Fotoğraf: Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de "Salarha Tüneli Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik. Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık." dedi.

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