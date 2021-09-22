Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temaslarına devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta temaslarına devam ediyor.
New York
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Yeni Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Erdoğan, New York'ta, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanlarından Petar Stoyanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi eski Sırp üyesi Mladen Ivanic ile de görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.