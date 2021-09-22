Dolar
8.64
Euro
10.13
Altın
1,776.22
ETH/USDT
3,030.20
BTC/USDT
43,284.00
BIST 100
1,407.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temaslarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta temaslarına devam ediyor.

Mehmet Tosun   | 22.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temaslarına devam ediyor Fotoğraf: Murat Kula/AA

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Yeni Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Erdoğan, New York'ta, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanlarından Petar Stoyanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi eski Sırp üyesi Mladen Ivanic ile de görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 28 bin 168 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyenler için hayat pahalılaşacak
ABD'den düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha aşı bağışı taahhüdü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti
Hava kirliliği Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temaslarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temaslarına devam ediyor