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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yer aldı.

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