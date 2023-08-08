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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti’ni kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez ile Katar, Sudan, Suriye, Yemen, Mısır, Filistin, Libya, Ürdün, Moritanya, Suudi Arabistan ve Eritre’den alim ve mütefekkirler yer aldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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