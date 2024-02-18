Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,805.30
BTC/USDT
51,919.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlara samimiyetle seslendiğini belirterek, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." ifadesini kullandı.

Mustafa Hatipoğlu  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, "CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlünün razı olmadığını kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. 'Gerçek Belediyecilik' vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız. Sizin kaygılarınızı istismar edenlere, 'Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunanlara, fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere, 'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim. Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere, size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı
İBB adayı Kurum: Bizim hayalimiz, gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli İstanbul'u inşa etmektir
Bakan Kacır: İstanbul'un kaybedecek bir dakikası daha kalmadı
Diyarbakır annelerinden Arslan: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bir ihmal, bir kusur varsa, kesinlikle hak, adalet tecelli edecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayatını yerinde izliyor ve koruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti sergileyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilk başvuruyu yapan çiftle telefonda görüştü

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilk başvuruyu yapan çiftle telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet