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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan MGK Sekreteri Enkhbayar'ı kabul etti

Mümin Altaş  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan MGK Sekreteri Enkhbayar'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Sekreteri Jadamba Enkhbayar'ı kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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