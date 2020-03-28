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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.

Zeynep Rakipoğlu   | 28.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansla görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

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