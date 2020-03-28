Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.