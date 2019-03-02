Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin paralarını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz. CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor omuz omuza oluyorsunuz?" dedi.

  | 02.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin paralarını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz

Trabzon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da halka hitap etti.

"Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"25 vilayeti, 9 ilçemizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bunun için kutuplaşmaya, kardeş kavgasına hayır diyoruz."

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır."

Erdoğan, "Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan (İstanbul) aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim vermez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım hocalığı hayırlı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

Baradey'den 'Biltaci'ye sağlık hizmetleri sunulsun' çağrısı

Baradey'den 'Biltaci'ye sağlık hizmetleri sunulsun' çağrısı

'İstiyorum ki çok daha yüksek oy oranıyla seçimlerden çıkmış olalım'

'İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek'

Erdoğan, Rize'nin kurtuluşunu kutladı

Erdoğan, Rize'nin kurtuluşunu kutladı

'Milli uçağımızı 2031'de envantere alıyoruz'

'Milli uçağımızı 2031'de envantere alıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Güneysu'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Güneysu'da