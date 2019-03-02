Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da halka hitap etti.

"Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"25 vilayeti, 9 ilçemizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bunun için kutuplaşmaya, kardeş kavgasına hayır diyoruz."

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır."

Erdoğan, "Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan (İstanbul) aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim vermez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım hocalığı hayırlı olsun." dedi.