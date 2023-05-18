Dolar
19.80
Euro
21.32
Altın
1,955.94
ETH/USDT
1,809.10
BTC/USDT
27,053.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin karşısına yine hizmetlerle, eserlerle ve projelerle çıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletin karşısına yine hizmetlerle, eserlerle ve projelerle çıkacaklarına vurgu yaparak, "Gönüller fethetmenin, yeni bir insanımızı daha saflarımıza katmanın peşinde olacağız." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin karşısına yine hizmetlerle, eserlerle ve projelerle çıkacağız

İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda, AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Basına kapalı toplantıda, tamamlanan 14 Mayıs seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sürecine yönelik çalışmaların ele alındığı kaydedildi.

Erdoğan'ın, toplantıda yaptığı konuşmada, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz. Son 21 yıldır olduğu gibi kendi işimize bakacağız, kendi gündemimize odaklanacağız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Milletin karşısına yine hizmetlerle, eserlerle ve projelerle çıkacaklarına vurgu yapan Erdoğan'ın, "Gönüller fethetmenin, yeni bir insanımızı daha saflarımıza katmanın peşinde olacağız. Elbette tüm bunları yaparken seçim günü sandıklara sahip çıkmayı da ihmal etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın oyunun zayi olmasına, gasbedilmesine, sandık başı oyunlarıyla yok sayılmasına fırsat vermeyeceğiz. Yükümüz ağır, mesuliyetimiz büyük, görevimiz zordur. Buradaki her bir dava arkadaşımızın vazifesine dört elle sarılacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seçmen bilgi kağıtları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yeniden dağıtılacak
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı
Edirne'de darbeye karşı duran Romanları aşağılayıcı paylaşımda bulunan kişiye 5 ay hapis
Ayancık'ta afetzedeler için yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi
Sağanak nedeniyle Ankara-Kırıkkale kara yolunda ulaşım aksadı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin karşısına yine hizmetlerle, eserlerle ve projelerle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin karşısına yine hizmetlerle, eserlerle ve projelerle çıkacağız

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti'li gençlerden depremzedelere gıda yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yabancı liderlerden tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yabancı liderlerden tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum
AK Parti Isparta İl Başkanı Keskin, partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu

AK Parti Isparta İl Başkanı Keskin, partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet