Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler konusunda "İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.