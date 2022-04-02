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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız

02.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler konusunda "İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız