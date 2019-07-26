Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanı ve 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız." dedi.
Erdoğan, "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.
"Sizlerden hiç vakit kaybetmeden, şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum." diyen Erdoğan, "Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı kesmemenizi talep ediyorum." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır." dedi.
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Bakın şu anda hemen inkara başladılar. Verdikleri birçok söz, şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri tüm görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda destek. Yöntemimiz bu olacaktır."
Pençe Harekatı'na ilişkin de değerlendirme yapan Erdoğan, "Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.