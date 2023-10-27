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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdini Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum." dedi.

Mustafa Hatipoğlu  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.

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