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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

Malatya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı"nda katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından 1,5 yıl önce başlatılan "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" kampanyasının kapanış toplantısı vesilesiyle salondaki gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar 81 il ve 900 ilçede icra edilen "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" kampanyası ile parti yöneticilerinin, milletvekillerinin ve bakanların katılımıyla 3 bin 500 mahalleye ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nden Edirne'nin Meydan Mahallesi'ne, Antalya'nın Finike Mahallesi'nden Sinop'un İncedayı Mahallesi'ne, Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nden İzmir'in Erzene Mahallesi'ne kadar ülkemizin dört bir yanında 150 bin gencimizin iştirakiyle 'Mahalle, bizim gençlik bizim' dedik." diye konuştu.

Geçmişte geçip giderken dahi tedirginlik duyulan sokakların artık gençlerin sesi, neşesi ve enerjisiyle şenlendiğini, güzelleştiğini bildiren Erdoğan, gençlik kollarının kampanyanın kapanış toplantısını burada yapmak istediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri diyor ki 'AK Parti'de gençlik yok.' Gençlik burada. Adana Şehir Stadı'nda herhalde genç görmediler. Bundan sonraki süreçte 'İlk oyum Erdoğan'a, İlk oyum AK Parti'ye' kampanyamızla gençlerimizle birlikte seçim gününe kadar durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Malatya öyle bir şehir ki burada yaşın bir önemi yok. Malatyalıların kimliklerinde yazan yaşları ne olursa olsun maşallah hepsinin ruhu genç.

Bir de buna hayatının baharındaki sizlerin enerjisi eklendiğinde nurun ala nur misali gençlik üzerine gençlik havası yaşıyoruz. Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde bizim de gönlümüz gençleşiyor, ruhumuz gençleşiyor. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. Biz de 2023'te başlayan yeni dönemin vizyonuna ne diyoruz? 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı da sahibi de geleceği de sizlersiniz. Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz."

"Seçimlere milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaseti manipüle ettikleri sosyal medya mecralarındaki kuru gürültülerden, dışarıdan aldıkları sufleleri tekrarladıkları sözde tartışma programlarından, kendi kendilerine gelin güvey oldukları toplantılardan ibaret sananlar gelsinler Malatya'daki bu muhteşem kapalı spor salonuna baksınlar." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye yanındaki meydanda toplu açılış töreni düzenlediklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle bir araya geldiğimiz şu salona baksınlar. Biz sadece seçimden seçime millete giden bir parti asla olmadık. Bizim için milletimize hizmette geçen her günümüz seçim günüdür. Bizim için ülkemize eser kazandırmakla geçen her günümüz seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz. Milletimiz kendisi için tuğla üstüne tuğla koymamışa yetki vermez. Milletimiz ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter dökmemişe eyvallah etmez. Birileri kendini aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bunlar aç tavuk. Milletimiz, FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez."

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