Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te, Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.
Görüşme, basına kapalı yapılıyor.
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