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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Ferdi Türkten  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te, Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.

Görüşme, basına kapalı yapılıyor.

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