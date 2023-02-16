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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Zafer Fatih Beyaz   | 16.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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