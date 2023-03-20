Dolar
19.02
Euro
20.33
Altın
1,984.69
ETH/USDT
1,780.50
BTC/USDT
28,190.00
BIST 100
5,073.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Mehmet Tosun  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirledik
Karaismailoğlu: 1 ay içerisinde Adıyaman'daki vatandaşlarımızın tamamını konteyner ve prefabriklere almayı planlıyoruz
Pakistan'dan insani yardım malzemesi taşıyan ilk gemi Mersin Limanı'na geldi
Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet