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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Mehmet Tosun   | 25.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Kabul, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

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