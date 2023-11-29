Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi.
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