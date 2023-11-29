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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.

Mümin Altaş  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi.



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