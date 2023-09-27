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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Serkan Kaya  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te gerçekleşecek.

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