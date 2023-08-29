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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Serkan Kaya  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.

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