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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Ferdi Türkten   | 07.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

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