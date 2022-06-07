Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.