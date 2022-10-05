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Fenerbahçe, AEK Larnaca ile yapacakları maç öncesi kulüp tesislerinde son antrenmanını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor. - VTR
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan   | 05.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/ TCCB

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.20'de başladı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri de selamladıktan sonra görüşmeye geçti.


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