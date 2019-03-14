Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV, Bloomberg HT ve Show TV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT'de ortak yayınlanan "Cumhurbaşkanı ile Özel" programına katılarak Veyis Ateş ve Ece Üner’in sorularını yanıtlıyor.
Seçim atmosferini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum." dedi.
Üç büyük şehirde ortak miting
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakının ortak mitinglerine ilişkin, "Ankara, İstanbul, İzmir mitinglerini yapacağız, Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın iki tarafı olarak oralarda birlikte olacağız." dedi.
Başkanlık sistemi
Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor." dedi.
Terörle mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere kayyum atanması sorusuna, "Kayyumlarla oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış, verdiğimiz paralar Kandil'e gitmemiş." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim." dedi.
"Akşener çok ciddi bir yanlış yaptı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli mitingindeki sözlerine ilişkin, "(Akşener) Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...' Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.