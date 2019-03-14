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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV, Bloomberg HT ve Show TV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Ali Bayaslan   | 14.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT'de ortak yayınlanan "Cumhurbaşkanı ile Özel" programına katılarak Veyis Ateş ve Ece Üner’in sorularını yanıtlıyor.

Seçim atmosferini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum." dedi.

Üç büyük şehirde ortak miting

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakının ortak mitinglerine ilişkin, "Ankara, İstanbul, İzmir mitinglerini yapacağız, Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın iki tarafı olarak oralarda birlikte olacağız." dedi.

Başkanlık sistemi

Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor." dedi.

Terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere kayyum atanması sorusuna, "Kayyumlarla oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış, verdiğimiz paralar Kandil'e gitmemiş." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim." dedi.

"Akşener çok ciddi bir yanlış yaptı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli mitingindeki sözlerine ilişkin, "(Akşener) Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...' Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez." dedi.

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