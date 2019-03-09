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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele S-400 değil Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır." dedi.

Barış Gündoğan   | 09.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele S-400 değil Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'nda konuştu.

"Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir." diyen Erdoğan, "İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler. 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.

S-400 alımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır. Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediğini, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyeceğini belirtti.

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