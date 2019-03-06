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"Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde"
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Martta çiftçilere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız." dedi.

  | 06.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Martta çiftçilere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuşuyor.

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Erdoğan, konuşmasında, "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız." diyerek, "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

"Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz."

Erdoğan, "Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz." dedi.

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