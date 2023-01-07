Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manavgat'ta afet köy konutlarını maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle sahiplerine vereceğiz
Antalya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır. Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık. 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90'ında çalışmaları bitirdik." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.