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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manavgat'ta afet köy konutlarını maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle sahiplerine vereceğiz

07.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manavgat'ta afet köy konutlarını maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle sahiplerine vereceğiz

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır. Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık. 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90'ında çalışmaları bitirdik." açıklamasında bulundu.

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