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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Kaan Bozdoğan   | 18.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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