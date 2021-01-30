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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı kabul etti.

Berk Özkan   | 30.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanını kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı kabul etti.

Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da hazır bulundu.

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