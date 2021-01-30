Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı kabul etti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı kabul etti.
Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.