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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Koçyiğit'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i kabul etti.

Mehmet Tosun  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Koçyiğit'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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