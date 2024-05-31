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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 1 saat 50 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Kosova ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya her alanda desteğinin devam edeceğini, özellikle terörle mücadele alanında Kosova'dan adımlar beklendiğini, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin yumuşamaya başlamasının memnuniyetle karşılandığını ancak bu konuda somut ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin’e aktif destek verilmesi gerektiğini ifade etti."

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

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