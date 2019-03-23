Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM Hipodrom'da Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir. 31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.