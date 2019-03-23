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Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor.

23.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM Hipodrom'da Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir. 31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak." dedi.

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