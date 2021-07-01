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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katılıyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 01.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacak

Ankara

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