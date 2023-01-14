Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor şimdi; o çılgın Türkler ne yapıyor?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara hitap etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.