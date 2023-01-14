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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Konyaspor Teknik direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor şimdi; o çılgın Türkler ne yapıyor?" dedi.

14.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak

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