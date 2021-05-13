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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ve Afganistan Cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan ve Afganistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Mümin Altaş   | 13.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ve Afganistan Cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile de telefonda görüştü.

Görüşmede Erdoğan ile Gani karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için ilgili tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu kritik dönemde de Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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