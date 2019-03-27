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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kibriyle, saygısızlığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz." dedi.

27.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kibriyle, saygısızlığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz

Uşak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar." dedi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Terörle mücadelede kararlı adımlarla ilerleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız." dedi.

"Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez." dedi.

"Kibriyle, saygısızlığıyla, kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz." dedi.

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