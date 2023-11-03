Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.
Astana
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi.
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Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.