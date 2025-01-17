Dolar
35.56
Euro
36.57
Altın
2,711.88
ETH/USDT
3,428.40
BTC/USDT
104,829.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.

17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı

Kayseri

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılında ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet