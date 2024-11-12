Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.
İstanbul
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Milatovic bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.
İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Karadağ arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için faydalı olacağını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının ilişkileri daha da derinleştireceğini ifade etti.
Erdoğan, İsrail saldırganlığının yayılarak bölge güvenliği ve uluslararası sistemi tehdit ettiğini, Türkiye’nin acil ateşkes ve insani yardımların bölgeye ulaşımı konusunda gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.