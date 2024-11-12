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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.

Mustafa Hatipoğlu  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Milatovic bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Karadağ arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için faydalı olacağını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının ilişkileri daha da derinleştireceğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail saldırganlığının yayılarak bölge güvenliği ve uluslararası sistemi tehdit ettiğini, Türkiye’nin acil ateşkes ve insani yardımların bölgeye ulaşımı konusunda gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.

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