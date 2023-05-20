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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta vatandaşlara hitap ediyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta vatandaşlara hitap etti

20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta vatandaşlara hitap etti

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