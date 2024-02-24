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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN savaş uçağına, Akıncı'ya, Kızılelma'ya sahip olmak bizim için beka meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir." dedi.

Kaan Bozdoğan, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN savaş uçağına, Akıncı'ya, Kızılelma'ya sahip olmak bizim için beka meselesidir Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Sakarya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, alanda toplanan vatandaşların Berat Kandili'ni tebrik etti.

"Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde, sevdiklerimizle birlikte ramazan-ı şerife kavuştursun." diyen Erdoğan, başta Gazze'de yaşayanlar olmak üzere gönül coğrafyasının dört bir köşesindeki mazlumlar için dua ettiğini söyledi.

Sakarya'ya teşekkür borcu bulunduğunu belirten Erdoğan, "Geçen sene mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. 14-28 Mayıs seçimleri Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde daima örnek gösterilecektir." ifadesini kullandı.

Sadece katılım oranlarının yüksekliği itibarıyla değil, sonuçları açısından da mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe 'Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış.' diyoruz. İşte bu kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Sakarya'mız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı. Yüzde 65'er oy oranıyla bize destek olan Sakaryalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı özellikle sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın örnek dayanışmasını sergileyen Sakarya inşallah 31 Mart'ta çok daha güçlü şekilde inanıyorum ki yanımızda yer alacaktır."

"Meydanda 60 bin kişi var"

Mitinge katılanların sayısını açıklayan Erdoğan, "Şu anda meydana bakıyorum, resmi rakamı istedim, resmi rakam ne biliyor musunuz? Şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya'yla aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu muhabbeti dizelere dökecek olursak herhalde şu şekilde akıp gelirdi." diyerek, "Hep haktan yanasın, yiğitsin, mertsin/Kimseye eğilmez başın Sakarya/Yeryüzüne indirilmiş cennetsin/Dünyada bulunmaz eşin Sakarya/Gönül ikliminin rüzgarı sende/Bahtımın bitmeyen baharı sende/Tarihimin şanı, zaferi sende/Sırtımı dayadığım dağsın sen Sakarya." dizelerini seslendirdi.

Gönül coğrafyasının her rengini, her güzelliğini bağrında yaşatan, Kafkaslar'ın, Balkanlar'ın, Anadolu'nun her köşesinin kokusunu taşıyan Sakarya'ya hasret gidermeye geldiğini belirten Erdoğan, "Bu coğrafyanın vatan olmasında kanıyla canıyla teriyle bedel ödeyen, şehitler veren Sakarya, geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz. Arkasında kimlerin olduğuna bakmadan son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor. Ne batılı güçler ne de BM Güvenlik Konseyi İsrail vahşetini engelleyecek işe yarar bir çaba göstermedi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke arasına girmemizin gururunu yaşamayanlar, dönüp kalplerindeki ülke ve millet sevgisini bir sorgulasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız." dedi.

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