Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ve Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş, Ali Kemal Akan   | 05.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Slovenya ile stratejik ortaklığa ve iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergahlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar Havzası'ndaki ve Doğu Akdeniz'deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik nitelikte olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara devam ettiklerini belirtti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile gerçekleşen görüşmede de Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayisi alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

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