Dolar
19.87
Euro
21.41
Altın
1,975.05
ETH/USDT
1,854.00
BTC/USDT
27,187.00
BIST 100
4,470.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kırsal Küner Mahallesi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen halk buluşmasına telefonla bağlandı.

Halil Fidan  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlandı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Yıldırım, kentteki temasları kapsamında Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle meydanında vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanan Yıldırım, burada mahalleliyle sohbet edip taleplerini dinledi.

Binali Yıldırım, alandakilerin ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Bunun üzerine buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas'ta bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de özellikle Küner halkına Sivas'tan en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Burada da bugün çok çok muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 100 bini aşkın Sivaslı Yiğidoların katıldığı bir mitingi gerçekleştirdik. Tabii İzmir'den bu Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır. (Vatandaşların tepkisi üzerine) Yuh çekmek işi bitirmiyor, sandıklara yuhları doldurun. Pazar günü inşallah sandıklara bunları doldurursanız o zaman tabii muhteşem olacaktır. Ben buradan gerek Devlet Bey gerek Mustafa Bey gerekse diğer misafir arkadaşlar olmak üzere hepsi adına sizlere selam, sevgi gönderiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."

Erdoğan'a, konuşması sırasında alandakiler de sık sık sloganlarla destekte bulundu.

Yıldırım ise İzmir ve Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.

Küner ve çevre köyleri doğal gazla buluşturacaklarının müjdesini veren Yıldırım, "Değerli kardeşlerim ne bir eseri ne beş eseri, binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa bakın, sola bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın, yukarıya bakın, aşağı bakın, bizim eserlerimizi göreceksiniz. Güzel İzmir'i otoyollarla, bölünmüş yollarda donattık." dedi.

Binali Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilecek seçimde vatandaşlardan güçlü bir destek beklediklerini vurgulayarak, bu sayede Kandil'dekilerin, Pensilvanya'dakilerin ve onların arkasındakilerin sesini keseceklerini ifade etti.

Programa, AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlandı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de düzenlenecek

TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de düzenlenecek
Milli korvet TCG Burgazada İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı

Milli korvet TCG Burgazada İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı
İzmir'de Zübeyde Hanım Koşusu 34. kez gerçekleştirilecek

İzmir'de Zübeyde Hanım Koşusu 34. kez gerçekleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet