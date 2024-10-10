Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur." dedi.
Tiran
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da inşa edilen Namazgah Camisinin açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız.
Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir.
Bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum."
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