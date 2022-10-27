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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

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