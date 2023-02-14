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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'i kabul etti

Ali Kemal Akan   | 14.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.

AFAD Merkez Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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