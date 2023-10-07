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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti

Zafer Fatih Beyaz  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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