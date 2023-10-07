Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.