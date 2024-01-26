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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ı kabul etti

Istanbul

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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