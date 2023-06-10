Dolar
23.40
Euro
25.19
Altın
1,960.76
ETH/USDT
1,837.50
BTC/USDT
26,506.00
BIST 100
5,626.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Destici, Ankara’da partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet geleneği olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran Pazartesi günü KKTC'ye yapacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belediye meclis toplantılarının sosyal medyadan paylaşılması hukuka uygun bulundu
Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için yerel kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul İETT otobüslerindeki arıza bir yılda yüzde 60'a yakın arttı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet