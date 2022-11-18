Dolar
18.62
Euro
19.24
Altın
1,751.60
ETH/USDT
1,204.80
BTC/USDT
16,592.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Mustafa Hatipoğlu, Filiz Kınık Öz   | 18.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti.

Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı
Türkiye'den Herson'daki Ahıska Türklerine yardım eli
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin savcılığın sevk yazısının detaylarına ulaşıldı
Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin Küçükçekmece'ye gidişi kamerada

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet