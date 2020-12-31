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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulunduğu bildirildi.

Berk Özkan   | 31.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

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